Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand nach Hilfeleistung

Hagen (ots)

Am Montag, 03.08.2020, erhielt eine Polizeistreife gegen 23:00 Uhr zunächst den Auftrag bei einem auf dem Gehweg schlafenden Mann in der Helfer Straße nach dem Rechten zu schauen. Auf Ansprache reagierte der 37-Jährige jedoch direkt verbal aggressiv. Auch im weiteren Verlauf ließ sich der Mann nicht beruhigen und machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Aufgrund dessen wurde ihm die Weiterfahrt mit seinem mitgeführten E-Bike untersagt, woraufhin dieses an einem Laternenmast angebunden werden sollte. Bei der Durchsuchung nach den Schlüsseln für das Fahrradschloss, leistete der Hagener dann erheblichen Widerstand gegen die Maßnahme. Im weiteren Verlauf versuchte er die Beamten durch Tritte und Stöße zu verletzen. Nur durch die Unterstützung weiterer Polizeikräfte gelang es schließlich den Mann in das Polizeigewahrsam zu bringen. Den 37-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. (kh)

