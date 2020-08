Polizei Hagen

POL-HA: Kradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Durch einen Auffahrunfall wurde ein Kradfahrer am 04.08.2020 gegen 06:40 Uhr in der Wehringhauser Straße leicht verletzt. Der 23-Jährige übersah mit seinem Krad nach einem Überholvorgang das Fahrzeug eines vor ihm fahrenden 63-Jährigen. Der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt in einem Hagener Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell