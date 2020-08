Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung an Spielautomat

Hagen (ots)

Am Dienstag, 04.08.2020, gegen 01:25 Uhr, randalierte ein unbekannter Mann in einem Bistro auf der Eckeseyer Straße. Die eingesetzten Polizisten konnten den Randalierer vor Ort nicht mehr feststellen. Dieser hatte zuvor mit einem Glas einen Spielautomaten beschädigt und sich anschließend entfernt. Der Inhaber konnte den Mann beschreiben, eine im Anschluss eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell