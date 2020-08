Polizei Hagen

POL-HA: Ingewahrsamnahme nach Ruhestörung

Hagen (ots)

Am Samstag, 01.08.2020, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Waldstraße zu einer Ruhestörung. Dort belästigte ein 27-Jähriger die Anwohner durch die Lautstärke seines Fernsehers. Der Hagener wurde zunächst angewiesen, das Gerät leiser zu stellen. Der Aufforderung kam er jedoch nicht nach. Deswegen rückte eine Streifenwagenbesatzung gegen 00:10 Uhr erneut zu der Anschrift des Mannes aus. Dabei zeigte er sich, wie auch im vorherigen Einsatz, uneinsichtig und weigerte sich fortwährend die Lautstärke zu reduzieren. Trotz eines längeren Gesprächs mit dem Mann weigerte sich dieser fortwährend den Anweisungen der Polizisten zu folgen. Aufgrund dessen wurde der Hagener im weiteren Verlauf zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam genommen. Zudem erwartet diesen eine Anzeige wegen des Verstoß gegen das Landes-Immissionsschutzgesetz.

