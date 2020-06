Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim/Neuenburg: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf BAB 5

Freiburg (ots)

Am Sonntag, dem 31.05.2020 ereignete sich auf der A5 an der Anschlussstelle Hartheim/Heitersheim kurz nach 05:00 Uhr morgens ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw, Marke Peugeot (Modell Partner, Baujahr 2008) nach rechts von der Fahrbahn abkam und Sachschaden an einem Verkehrszeichen und am Wildschutzzaun verursachte. Das Fahrzeug dürfte erheblich an der Fahrerseite beschädigt worden sein, zudem dürfte ein Reifen luftleer gewesen sein. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Mögliche Zeugen, denen ein solcher Pkw mit entsprechenden Schäden aufgefallen ist oder die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg unter Tel. 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

