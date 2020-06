Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw im Bereich Wiehre und Waldsee - Geschädigtenaufruf

Freiburg (ots)

Am 03.06.2020 zwischen ca. 23.15 Uhr und 24 Uhr kam es im Bereich der Urachstraße, Andlawstraße und Oberrieder Straße in Freiburg zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Die für die Taten verantwortlichen Jugendlichen konnten festgenommen werden, jedoch konnten aufgrund der Dunkelheit nicht alle beschädigten Fahrzeuge festgestellt werden.

Geschädigtenaufruf: Sollte ihr Pkw in diesem Zusammenhang beschädigt worden sein, wenden Sie sich bitte an den Polizeiposten Feiburg-Littenweiler (0761 5575600) oder an das Polizeirevier Freiburg-Süd (0761 882-4421).

