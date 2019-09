Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund einer Demonstration im Innenstadtbereich am Freitag, den 20. September 2019.

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 20. September 2019 wird es in der Zeit zwischen 12:00 und 13:00 Uhr aufgrund der "Fridays für Future" Demonstration in Elmshorn zu mehreren kurzfristigen, umfangreichen Straßensperrungen im Innenstadtbereich kommen.

Die Polizei weist Verkehrsteilnehmer auf bevorstehende Beeinträchtigungen in diesem Zeitraum hin und bittet darum, den Bereich zu umfahren.

