Polizei Hagen

POL-HA: Überfall an Wohnungstür - Unbekannte benutzen Schlagstöcke

Hagen (ots)

Am Sonntag, 02.08.2020, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Berchumer Straße. Nach bisherigen Ermittlungen läutete es gegen 22:00 Uhr in der Wohnung des 50-Jährigen. Zunächst glaubte er, es würde sich um einen Essenslieferanten für das Mehrfamilienhaus handeln. Auf Nachfrage an der Gegensprechanlage erhielt der Hagener jedoch keine Antwort. Auch auf der Straße war niemand zu sehen. Als es erneut klingelte, öffnete er seine Wohnungstür. Es standen zwei maskierte Männer vor der Tür, die beide sofort auf ihr Opfer einschlugen und es in den Wohnungsflur drängten. Sie benutzten dazu auffällig helle Schlagstöcke. Der 28-jährigen Lebensgefährtin des Mannes gelang es, sich im Bad einzuschließen. Als der 50-Jährige um Hilfe schrie, wandten sich die Schläger von ihm ab und flüchteten aus dem Haus. Einer der Männer wird als zirka 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug ein langärmliges, weißes Hemd und eine schwarze Hose. Der zweite Täter war ähnlich groß, ebenfalls schlank, jedoch komplett dunkel gekleidet. Beide trugen schwarze Masken im Gesicht. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (sh)

