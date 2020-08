Polizei Hagen

POL-HA: PKW aus Garagenhof entwendet

Hagen (ots)

Zwischen Sonntag und Montag, dem 02.08. und dem 03.08.2020, kam es in der Altenhagener Straße zu einem PKW Diebstahl. Der Fahrzeughalter stellte sein Fahrzeug am Sonntag gegen 23:30 Uhr in dem zum Mehrfamilienhaus gehörigen Garagenhof ab. Dabei vergaß dieser beim Betreten des Hauses den Tür- sowie den Fahrzeugschlüssel aus dem Türschloss zu ziehen. Dies bemerkte er jedoch erst am nächsten Morgen gegen 08:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich unbekannte Täter bereits unbemerkt den Fahrzeugschlüssel angeeignet und damit das Fahrzeug samt Fahrzeugpapieren entwendet. Täterhinweise und Spuren ergaben sich vor Ort nicht. Bei dem entwendeten PKW handelt es sich um einen grauen VW Golf IV. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (kh)

