POL-PPWP: Ohne Licht - aber mit Alkohol

Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 37-jähriger Autofahrer verantworten.

Einer Streife der Polizei fiel am Mittwoch kurz nach Mitternacht ein Auto auf, das ohne Licht in der Gaustraße unterwegs war. Die Beamten hielten das Fahrzeug an. Da sie Alkoholgeruch wahrnahmen, boten sie dem Fahrer einen Atemalkoholtest an. Das Ergebnis: 1,41 Promille.

Die Einsatzkräfte nahmen den 37-Jährigen mit zur nahegelegenen Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seine Fahrzeugschlüssel und seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

Neben der Strafanzeige kommt auf den Mann ein Eintrag in die Flensburger Verkehrssünderdatei zu. Außerdem muss er mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. |mhm

