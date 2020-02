Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat gestohlen und aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in ein Restaurant in der Schoenstraße eingebrochen.

Die Einbrecher hebelten eine Seitentür auf und gelangten so in das Gebäude. Sie entwendeten einen Zigarettenautomaten, der im Eingangsbereich aufgestellt war, und entkamen unerkannt.

Am Dienstagabend fanden Mitarbeiter des Restaurants den Automaten in der Nähe der Gaststätte. Er war aufgebrochen, Geld und Zigaretten fehlten. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei konnte Spuren sichern. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kripo zu melden. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell