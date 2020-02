Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit hohem Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Der Fahrer eines Kleintransporters hat in der Mittwochnacht die Vorfahrt eines anderen Autofahrers nicht beachtet und einen Unfall verursacht.

Der 30-Jährige war kurz vor 4 Uhr mit seinem Sprinter auf der Goebenstraße in Richtung Roonstraße unterwegs. Auf der Königstraße fuhr ein Lkw vom St. Marien-Platz kommend in Richtung Brandenburger Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, weil der Fahrer des Kleintransporters ohne anzuhalten in die Kreuzung eingefahren war.

Die Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

An beiden Fahrzeuge entstand aber erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Sprinter musste abgeschleppt werden. Der Lkw der Deutschen Post konnte noch bis zum nahegelegenen Postzentrum fahren. |mhm

