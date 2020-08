POL-SZ: Pressebericht PK SZ-Bad vom 21.08. - 23.08.2020, 09.00 Uhr

Polizei Salzgitter

Bedrohung: Zeit: Freitag, 21.08.2020, 12.40 Uhr Ort: 38229 Salzgitter, Sonnenbergweg 21A Hergang: Der Hausmeister der dortigen Grundschule wird nach zunächst verbalen Streitigkeiten von einem 31-jährigen Anwohner und dessen 27-jähriger Lebensgefährtin mehrfach mit dem Tode bedroht. Zuvor soll es durch das Opfer zu Beleidigungen gegenüber der Anwohner gekommen sein. Diese Beleidigungen wurden online zur Anzeige gebracht.

Körperverletzung: Zeit: Freitag, 21.08.20, 22.00 Uhr - Samstag, 22.08.20, 01.00 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, Leonorenstraße 15 Hergang: In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses soll es im o.a. Zeitraum durch bislang 5 unbekannte Täter zu mehreren Körperverletzungen gegenüber anwesenden Personen gekommen sein. Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen drei männliche Personen im Alter von 26, 29 und 30 Jahren durch oben erwähnte Täter geschlagen und dadurch leicht verletzt worden sein. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich.

ED in Einfamilienhaus: Zeit: Samstag, 22.08.20, 07.00 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, Braunschweiger Straße 110A Hergang: Gegen 06.50 Uhr wurden Geräusche im o.a. Objekt durch die Bewohner des Hauses wahrgenommen. Im Anschluß wurde eine männliche Person im Wohnzimmer des Hauses angetroffen und durch die Bewohner überwältigt, eine zweite Person flüchtete zeitgleich aus einem Fenster des Objektes. Die Person konnte nicht näher beschrieben werden. Bei der überwältigten Person, handelt es sich augenscheinlich um einen 26-jährigen rumänischen Staatsbürger ohne Ausweispapiere. Aufgrund der starken Alkoholisierung der Person sowie der Tatsache, dass der Täter nicht der deutschen Sprache mächtig war, gestaltete sich die Sachverhaltsklärung sehr schwierig. Durch Hinzuziehung einer Dolmetscherin konnte der Aufenthaltsort des Täters in SZ-Bad geklärt und dort auch der Pass des Täters festgestellt werden. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund der Alkoholisierung, AAK 2,77 Promille wurde eine Blutprobe entnommen. Die durch die Überwältigung der Bewohner erlittenen Verletzungen beim Täter wurden durch eine RTW-Besatzung ambulant versorgt. Weitere Ermittlung werden am Sonntag, 23.08.20, durch das zuständige Fachkommissariat fortgesetzt.

Exhibitionistische Handlungen: Zeit: Samstag, 22.08.20, gegen 15.20 Uhr Ort: 38271 Baddeckenstedt, Bahnhof, ERIXX-Bahn Hergang: Nach vorangegangenen Streitigkeiten im Zug von Goslar nach Hannover der ERIXX GmbH, zwischen einem 20-jährigen Mann aus Eritrea und einer 26-jährigen Zugbegleiterin, zog sich der Mann die Hose herunter und manipulierte in Richtung der Zugbegleiterin an seinem Geschlechtsteil. Der Mann wurde zwecks Identitätsfeststellung zur hiesigen Dienststelle verbracht und im Anschluß wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wechselseitige Körperverletzung: Zeit: Samstag, 22.08.20, 19.30 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, Hagenstraße 43 Hergang: Im Zuge von Streitigkeiten, in deren Verlauf sich die Lebensgefährten gegenseitig außer partnerschaftliche Sexkontakte vorwarfen, kam es zu Tätlichkeiten. Die 30-jährige Frau aus Salzgitter schlug dem ebenfalls 30-jährigen Lebensgefährten aus Salzgitter mit der Faust in den Unterleib. Dieser revanchierte sich danach mit einem Schlag in das Gesicht seiner Partnerin. Strafanzeigen wurden eingeleitet.

Verstoß gegen CORONA-Auflagen: Zeit: Sonntag, 23.08.20, 03.45 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, Braunschweiger Straße 108 Hergang: Durch eine Streife des hiesigen Polizeikommissariats wurde in einer Lokalität am o.a. Ort diverse Verstöße gegen CORONA Auflagen festgestellt. Diese wurden bereits zu einem früheren Zeitpunkt festgestellt, durch den Betreiber aber nicht abgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

