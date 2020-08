Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.08.2020

Peine (ots)

Diebstahl aus Pkw

Peine - Eixe, Sundernweg, 21.08.2020, 17:00 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurde die Seitenscheibe eines in Höhe des Eixer See am Straßenrand abgestellten Audi Q3 am späten Freitagnachmittag eingeschlagen. Der Täter entwendete anschließend einen Rucksack aus dem Pkw und flüchtete auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Peine, Schäferstraße, 21.08.2020, 09:00 - 21:35 Uhr

Im Laufe des Freitages wurde durch unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines an der Schäferstraße abgestellten VW Touran eingeschlagen. Vermutlich wurden anschließend keine Gegenstände aus dem Pkw entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung Peine - Essinghausen, Heideweg, 21.08.2020, 20:50 Uhr

Am Freitagabend wurde eine in der Gemarkung Essinghausen im Bereich des Heideweg aufgestellte mobile Geschwindigkeitsmessanlage durch unbekannte Personen mit Farbe beschmiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Mögliche Zeugen zu den vorgenannten Sachverhalten werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 999 0 zu melden.

Fahrzeugführer unter Einfluss von berauschenden Mitteln Edemissen - Wipshausen, Kreisstraße 13, 21.08.2020, 19:15 Uhr

Eine Polizeistreife stellte am Freitagabend einen 28-jährigen aus Braunschweig fest, der mit seinem Pkw auf der Kreisstraße zwischen Wipshausen und Meerdorf unterwegs war. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

