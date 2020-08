Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 21. August 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Ahlum: rabiater Autofahrer

Dienstag, 18.08.2020, gegen 20:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer soll sich am Dienstagabend, gegen 20:00 Uhr, besonders rabiat gegenüber einem Rennradfahrer verhalten haben. So soll er den 30-jährigen Radfahrer besonders dicht und mit sehr geringem Seitenabstand auf der Strecke zwischen Wolfenbüttel und Ahlum (Landesstraße 627) überholt haben. Zudem soll der unbekannte Autofahrer später nochmals an dem Radfahrer vorbeigefahren sein und dabei absichtlich die Scheibenwaschanlage betätigt haben, um mutmaßlich den Radfahrer mit dem Scheibenwaschwasser zu treffen. Bei dem Fahrzeug des unbekannten Autofahrers soll es sich um einen silbernen Mercedes mit "WF" Kennzeichen gehandelt haben. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell