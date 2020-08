Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 20.08.2020

Peine (ots)

Raubüberfall

Bereits am gestrigen Abend, gegen 22:00 Uhr, kam es in der Duttenstedter Straße in Peine zu einem Raubüberfall. Ein bislang unbekannter Täter klingelte an der Haustür eines 90-jährigen Peiners. Unter einem Vorwand gelang es dem Täter das Wohnhaus zu betreten. Hier stieß er den Senior zu Boden und forderte Bargeld. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durch den Täter durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine geringe Summe Bargeld und Schmuck entwendet.

Die Polizei informierte der Peiner zunächst nicht.

Am heutigen Tag, gegen 12:00 Uhr, klingelte die bislang unbekannte Person erneut an der Haustür des 90-Jährigen. Da dieser den Täter vom Vortag wiedererkannte, öffnete er nicht und verständigte über Notruf die Polizei. Nachdem die unbekannte männliche Person zunächst noch vergeblich versuchte in das Haus einzubrechen, flüchtete sie anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 40-45 Jahre alt, süd-oder südosteuropäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, Glatze, trug ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "David".

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

