Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 20. August 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl von zwei Mobiltelefonen

Mittwoch, 19.08.2020, gegen 13:15 Uhr

Am Mittwochmittag, gegen 13:15 Uhr, ist es zu einem dreisten Handydiebstahl gekommen. Demnach habe ein bislang unbekannter Täter einen Handyshop in der Langen Herzogstraße in der Wolfenbütteler Fußgängerzone betreten und sich hier Handys angeschaut. Plötzlich habe dieser Unbekannte zwei Smartphones der Marke Samsung, Galaxy S 20, im Gesamtwert von zirka 2100 Euro gewaltsam aus der Diebstahlsicherung herausgerissen. Er habe dann das Geschäft zu Fuß in Richtung der Straße Am Alten Tore verlassen. Ein Mitarbeiter des Geschäftes folgte dem Täter zu Fuß, verlor ihn dann aber auf einem Hinterhof in der Straße Am Alten Tore aus den Augen, nachdem der Unbekannte einen Zaun überstiegen hatte. Beschreibung des Täters: zirka 20 - 25 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, schlank, dunkles Haar. Hinweise: 05331 / 933-0

Wolfenbüttel: Inhalt von drei Altpapiercontainern in Brand gesetzt

Mittwoch, 19.08.2020, gegen 21:35 Uhr

Vermutlich durch unbekannte Täter wurde am Mittwochabend, gegen 21:35 Uhr, der Inhalt von drei Altpapiercontainern, welche in der Straße Am Rehmanger abgestellt waren, in Brand gesetzt. Das Feuer wurde durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr abgelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 300 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Montag, 10.08.2020, gegen 11:10 Uhr

Bereits am Montag, 10.08.2020, gegen 11:10 Uhr, hatte ein bislang unbekannter Zeuge eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Straße Im Kalten Tale in Wolfenbüttel beobachtet. Demnach hatte er beobachtet, wie ein Autofahrer mit seinem PKW beim Rangieren gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Anhänger gefahren war, diesen beschädigt hatte und dann davongefahren war. Der Zeuge hatte daraufhin Mitarbeiter des Getränkemarktes über den Unfall informiert. Dieser unbekannte Zeuge, oder auch weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

