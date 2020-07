Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer wird von Auto gestreift und stürzt

Brakel (ots)

Am Mittwoch, 8. Juli, war gegen 16.40 Uhr der 64-jährige Fahrer eines Citroën in Brakel auf der Nieheimer Straße in Fahrtrichtung B 252 unterwegs. Zeitgleich fuhr vor ihm ein 77-Jähriger auf seinem Fahrrad in gleicher Richtung. Kurz vor dem Einmündungsbereich überholte der Citroën das Fahrrad, wobei anscheinend der Außenspiegel der Beifahrerseite den Radfahrer streifte. Der 77-Jährige, der keinen Helm trug, kam daraufhin zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Landung des Hubschraubers musste die B 252 kurzzeitig gesperrt werden. /nig

