Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200518-3-pdnms Unverantwortliches Fahrverhalten in Neumünster

Neumünster (ots)

Am Freitag den 15.05.2020 fiel einer Videostreife des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster ein Opel Astra in der Straße Haart in Neumünster auf, der gerade vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Straße Haart einbog und Richtung stadtauswärts fuhr. Der polnische Opel Fahrer führte mehrere Fahrstreifenwechsel ohne zu Blinken durch und überholte rechts wie links andere Verkehrsteilnehmer. Ab der Noldestraße hatte der Pkw dann freie Fahrt und beschleunigte sein Fahrzeug bis auf 150 km/h. Eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 71 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft konnte ihm später zum Vorwurf gemacht werden. Als die Videostreife dann ihr Blaulicht und Martinshorn einschalteten, um den Fahrzeugführer anzuhalten, gab dieser erneut Gas und wollte flüchten. Diese Flucht endete aber schließlich in einer Sackgasse, wo es für den Fahrzeugführer nicht weiter ging. Den Polizeibeamten fiel bei der anschließenden Kontrolle ein starker Atemalkoholgeruch bei dem 38 jährigen polnischen Mann auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas unter 1 Promille. Der Mann hält sich lediglich zum Arbeiten in Deutschland auf, an den Wochenenden fährt er in die Heimat. Dem 38 jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt, um dem Mann ein Fahrverbot in Deutschland dort einzutragen. Des Weiteren erwartet den Mann jetzt eine Strafanzeige aufgrund seiner Fahrweise, die grob verkehrswidrig und rücksichtslos war.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell