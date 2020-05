Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Zeugen eines Unfalls gesucht

Neumünster (ots)

Flintbek. Bereits am 06.05.2020, kam es in der Zeit von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr, zu einem Unfall bei dem Werbe- und Hinweisschilder beschädigt wurden. Bei dem Unfall in Flintbek in der Straße Rosenberg in Höhe der Hausnummer 10, wurden die Firmenschilder eines Bestattungsunternehmens beschädigt. Des Weiteren wurde das Hinweisschild zum Friedhof in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der Höhe der Beschädigungen, liegt der Verdacht nahe, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen LKW, bzw. größeres Fahrzeug gehandelt haben müsste. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Flintbek unter der Telefonnummer: 04347 / 902986-0 oder mit der Polizei in Bordesholm unter der Telefonnummer: 04322 / 9610-0 in Verbindung zu setzen.

Jochen Lentföhr

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell