Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Zeugen eines Unfalls gesucht

Neumünster (ots)

Flintbek. Bereits am 06.05.2020, kam es gegen 15.15 Uhr, zu einem Unfall bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Der Fahrradfahrer befuhr in Flintbek die Straße Rosenberg von der Dorfstraße aus kommend. Dort stand in Höhe der Hausnummer 18 ein Auslieferungsfahrzeug eines Paketdienstes am Straßenrand. Der geschädigte Fahrradfahrer beobachtete, wie bereits zwei PKW an dem Auslieferungsfahrzeug vorbeifuhren. Ein dritter, eigentlich wartepflichtiger PKW fuhr dann ebenfalls noch an dem parkenden Fahrzeug vorbei. Der ihm entgegenkommende 66 Jahre alte Fahrradfahrer musste dem PKW ausweichen und geriet dadurch gegen den Bordstein und kam schlussendlich auf dem Bürgersteig zu Fall. Hierbei zog sich der Fahrradfahrer Verletzungen am Knie, der Schulter und an der Hüfte zu. Die Fahrerin des unfallverursachenden PKW wird wie folgt beschrieben: ca. 55 Jahre alt, ca. 170cm groß, kräftig mit rundlichem Gesicht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Flintbek unter der Telefonnummer: 04347 / 902986-0 oder mit der Polizei in Bordesholm unter der Telefonnummer: 04322 / 9610-0 in Verbindung zu setzen.

