Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Fahrzeuge brennen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0504

In der Nacht zu Samstag (16. Mai) haben im Bereich Frieden- und Kronenstraße mehrere Autos gebrannt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus und sucht nun Zeugen.

Gegen 3.15 und 3.20 Uhr hatten Zeugen Polizei und Feuerwehr zwei Brandorte gemeldet. An der Einmündung Frieden-/Markgrafenstraße war ein Auto bei Eintreffen der Beamten bereits vollständig ausgebrannt. Drei weitere Fahrzeuge waren durch das Feuer ebenfalls beschädigt worden. Ein zweites Auto brannte an der Kronenstraße, etwa in Höhe der Hausnummer 25. Auch hier wurde ein weiteres Fahrzeug durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich der Tatorte eine oder mehrere verdächtige Personen wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

Hinweis für Medienvertreter: Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

