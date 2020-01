Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim - Verkehrsunfallflucht beim Autohaus in der Kenzinger Straße

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 24.01.2020, gegen 20:15 Uhr, ereignete sich in der Kenzinger Straße auf Höhe des dortigen Autohauses ein Verkehrsunfall, in Folge dessen sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen das im Grünstreifen stehende Werbeschild des Autohauses. Dieses wurde aus der Verankerung gerissen und beschädigte einen parkenden Vorführwagen. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Audi handeln, welcher vermutlich im Frontbereich beschädigt ist. An der Unfallörtlichkeit konnten Verkleidungsteile eines Nebelscheinwerfers aufgefunden werden. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Ortsmitte fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

