POL-GI: Pressemeldungen vom 05.02.2020: Rasanter Lasterfahrer zweifach bestraft+++ Auseinandersetzungen durch Algerier in der Erstaufnahmeeinrichtung+++Bestattungsauto beschädigt

Pohlheim/A5: Rasanter LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

In der Nacht von Mittwoch (28.01.2020) auf Donnerstag (29.01.2020) vergangener Woche besetzten zwei Kollegen der Butzbacher Autobahnpolizei den Zivilwagen der Geschwindigkeitsüberwachung. Sie brachten das sogenannte "Provida"-Fahrzeug der Autobahnpolizei auf der A5 im Landkreis Gießen zum Einsatz. Diese PS-starken Fahrzeuge sind mit einer geeichten Messtechnik ausgestattet, die den vorausfahrenden Raser gleichzeitig mit Videotechnik aufzeichnet. Die Schnellfahrer werden nach der Messung gestoppt und sofort mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. In einem 80 km/h Bereich nahmen sie einen LKW-Fahrer mit über 120 km/h auf. Auf den 30-jährigen Mann kommt wegen der Überschreitung von 40km/h nun ein Bußgeld von 200 Euro sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg zu. Darüber hinaus hatte sich der Fahrer nicht an die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten gehalten. Auch hier muss er mit einem Bußgeld, welches in der Regel etwa 1.350 Euro vorsieht, rechnen.

Gießen: Fahrraddiebstahl in Klein-Linden:

Am Samstagabend, 01.02.2020 entwendeten unbekannte Täter ein Fahrrad aus der Straße "Heerweg" in Klein-Linden. Das Fahrrad stand gegen 19.30 Uhr nur fünf Minuten unverschlossen am Rewe-Eingang. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/ 7006-3555.

Gießen: Taschendiebstahl in Linienbus

Am Dienstag (04. Februar) stahl ein Unbekannter einem 28-Jährigen den Geldbeutel aus der Hosentasche. Das Opfer war zwischen 19:30 und 20.00 Uhr mit dem Bus der Linie 1 zwischen Wolfstraße und Rudolf-Diesel-Straße unterwegs. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/ 7006-3755.

Gießen: Kokain bei Personenkontrolle gefunden

Beamte fanden Dienstagnachmittag (04. Januar) gegen 17.00 Uhr bei der Kontrolle in der Walltorstraße eines 56-Jährigen Drogen. Die Polizisten stellten etwa 0,42 Gramm Kokain sicher. Auf ihn kommt nun ein Verfahren zu.

Gießen: Auseinandersetzungen in der Erstaufnahmeeinrichtung

Mehrere Streifenwagen der Polizei und der Rettungsdienst waren am Dienstagabend (04. Februar) gegen 23:45 Uhr in der Rödgener Straße im Einsatz. Nach ersten Ermittlungen kam es zwischen zwei algerischen Asylbewerbern (25 und 29 Jahre alt) zunächst zu Streitigkeiten, die in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Die beiden Kontrahenten mussten mit Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Fast zeitgleich bedrohte ein 23-jähriger Asylbewerber aus Algerien in einem Treppenhaus einen 30-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Zusammen mit einem weiteren Angestellten konnte der Sicherheitsdienst den Bewohner bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dabei erlitt der 23-jährige leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen.

Gießen: Pkw zerkratzt

600 Euro Sachschaden beklagt ein 27-jähriger Besitzer eines Bestattungswagens. Der blaue Vito ist auf Fahrer- und Beifahrerseite stark zerkratzt worden und stand zwischen 18.30 Uhr am Montag (03. Februar) und 12.15 Uhr am Dienstag (04. Februar) im "Alter Wetzlarer Weg" in Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/ 7006-3555.

Grünberg: Kontrolle in der Bismarkstraße

In der Bismarkstraße erwischten Montagmittag mehrere Verkehrssünder. Zwischen 13.15 und 15.00 Uhr entpuppten sich fünf Insassen als Gurtmuffel und drei Fahrer konnten ihre Finger offensichtlich nicht von ihrem Mobiltelefon lassen. Die Erwischten müssen nun mit einem Verwarngeld- oder Bußgeld rechnen.

Lollar/Marburg: Paketdieb ermittelt

Seit Juli 2019 sind Sendungen, insbesondere einer Firma aus dem Raum Gießen, auf dem Versandweg bei einem Versanddienst abhandengekommen. In den Fokus der Ermittlungen geriet zunächst Verteilerzentrum bei Gießen. Weitere umfangreiche Ermittlungen führte zu einem Verdacht gegen einen Aushilfsfahrer aus Marburg. Dieser konnte dann Mitte Dezember von Mitarbeitern des Versanddienstes bei einem Diebstahl auf frischer Tat betroffen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erwirkten die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss bei dem 32-jährigen Mann. Polizisten aus Gießen durchsuchten am Donnerstag (29. Januar), unterstützt von einem Fachkommissariat aus Marburg, die Wohnung des Verdächtigen. Dort konnten mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden, die zweifelsfrei im letzten Jahr den Diebstählen auf dem Versandweg zugeordnet werden konnten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verdächtige wieder entlassen.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: Ampel beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar beim Rückwärtsfahren einen Lichtmast in der Straße "Eiserne Hand". Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen LKW, der sich vom Unfallort entfernte. Der Unfall ereignete sich zwischen Mittwoch (29.Januar) 10.00 Uhr und Freitag (31.Januar) 14.00 Uhr. Der Sachschaden wird auf 1.750 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Hungen/B457: Zusammenstoß mit LKW

Zu einem Unfall kam es am Dienstag (4.Februar) gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 457 bei Hungen. Ein 48-jähriger LKW-Fahrer befuhr die B457 in Richtung Lich, als er plötzlich in Höhe "Schanzenfeld" einen Schlag hörte. Der LKW-Fahrer stellte Beschädigungen an seiner Zugmaschine fest. Der Unfallverursacher, der in Richtung Nidda fuhr, ist nach Angaben einer Zeugin seitlich in den LKW gefahren. Er entfernte sich vom Unfallort. Es dürfte sich um einen PKW handeln. Das gesuchte Fahrzeug dürfte auf der linken Seite beschädigt sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Sudetenlandstraße: VW touchiert

In der Sudetenlandstraße kam es am Dienstag (4.Februar) gegen 18.30 Uhr zu einem Unfall. Eine 25-Jährige Frau wollte mit ihrem Mercedes von der Ederstraße in die Sudetenlandstraße abbiegen. Dabei touchierte sie einen auf dem Seitenstreifen geparkten VW Sharan. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen/Platz der Deutschen Einheit: Unfallflucht nach Zusammenstoß

Ein Leichtverletzter und 14.000 Euro Schaden war die Folge eines Unfalls am Dienstag (4.Februar) gegen 11.30 Uhr. Ein 22-jähriger Gießener befuhr mit seinem Opel die Ostanlage von der Marburger Straße in Richtung Moltkestraße. An der Kreuzung missachtete ein bisher unbekannter Ford Transit-Fahrer vermutlich das Rotlicht und es kam zum Zusammenstoß mit dem Opel des Gießeners. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. An dem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wer kann Angaben zu der Identität des Unfallverursachers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Stoppschild nicht beachtet

Zu einem Unfall kam es am Dienstag (4.Februar) gegen 12.25 Uhr in der Marburger Straße. Ein 59-jähriger Wettenberger befuhr mit seinem VW die Bahnhofstraße in Richtung Marburger Straße. An der Einmündung der Marburger Straße in Richtung Staufenberg bog er nach links ab offenbar ohne auf das Stoppschild zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Mann aus Lollar, der die Marburger Straße in Richtung Gießen befuhr. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Unfallbeteiligten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Biebertal: Beim Ausparken Verkehr nicht beachtet

Offenbar ohne auf den laufenden Verkehr zu achten fuhr ein 21-jähriger Mann aus einer Parklücke in der Gießener Straße. Dabei übersah er eine 25-Jährige Frau, die die Gießener Straße in Richtung Rodheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen/Aulweg: Auffahrunfall

Zu einem Unfall kam es am Montag (3.Februar) gegen 17.55 Uhr im Aulweg. Eine 30-jährige Gießenerin befuhr den Aulweg und bemerkte offenbar den Bremsvorgang eines 68-jährigen Taxifahrers zu spät. Durch den Aufprall wurde der Taxifahrer auf den VW eines vor ihm fahrenden 25-Jährigen geschoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Nordanlage: Ampellicht nicht beachtet

Zu einem Unfall kam es am Dienstag (4.Februar) gegen 17.50 Uhr in der Nordanlage. Eine 37-jährige Frau aus Buseck befuhr mit ihrem Suzuki die Marburger Straße in Richtung Ostanlage und ein 48-jähriger Mann aus Gießen kam ihr mit seinem Audi entgegen. Beide wollten in Höhe der Nummer 59 auf die Nordanlage abbiegen und es kam zum Zusammenstoß. Beide gaben an, dass die Ampelanlage jeweils grün anzeigte. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt 9.000 Euro. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Allendorf/Lda.: LKW beschädigt Haus

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Donnerstag (30.Januar) 12.00 und Freitag (31.Januar) 15.00 Uhr eine Hausfassade in der Marburger Straße. Vermutlich beschädigte ein LKW beim Befahren der Marburger Straße von Ebsdorfergrund kommend die Fassade. Der Unfallverursacher kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

