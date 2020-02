Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 04.02.2020: Taschendiebe im Discounter unterwegs+++Einbrecher versuchen es mehrfach+++Rollerfahrer schwer verletzt

Gießen (ots)

Gießen: Mehrere Hundert Euro Schaden am PKW

In der Gießener Pestalozzistraße haben Unbekannte am letzten Wochenende einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Unbekannten hatten den VW Golf an der linken Seite beschädigt. Offenbar schlugen die Täter in der Nacht zum Sonntag zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Taschendiebe in dem Discounter unterwegs

In der Ringstraße in Lich haben Unbekannte am Montagmittag die Handtasche einer 62 - Jährigen geleert. Die Täter hatten möglicherweise die Frau abgelenkt, in die Handtasche gegriffen und die Geldbörse mitsamt Bargeld und Ausweisdokumenten entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Linden: Einbrecher versuchen es mehrfach

Gut gesichert war ein Wohnhaus im Münzenberger Weg in Großen-Linden. Einbrecher hatten zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagmittag zunächst vergeblich an einem Fenster gehebelt. Als dies misslang, kletterten die Täter und versuchten ein Dachfenster gewaltsam zu öffnen. Als sie offenbar auch daran scheiterten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Ausparken Ford touchiert

Zu einem Unfall kam es am Montag (3.Februar) gegen 19.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Schubertstraße. Beim Ausparken touchierte eine 57-jährige Frau einen geparkten Ford, kam aber nicht ihren rechtlichen Pflichten nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und informierte die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Paul-Zipp-Straße: Unfallflucht auf Parkdeck

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (3.Februar) zwischen 12.20 und 13.30 Uhr einen Fiat auf einem Parkdeck in der Paul-Zipp-Straße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr der Unbekannte gegen den vorderen, linken Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Großen-Linden: Rollerfahrer schwer verletzt

In der Frankfurter Straße verletzte sich am Montag (3.Februar) ein 63-Jähriger Rollerfahrer aus Gießen nach einem Unfall schwer. Gegen 13.45 Uhr bog ein 55-jähriger Fahrer mit seinem VW von der Obergasse nach links in die Frankfurter Straße ab. Dabei übersah er offenbar den 55-Jährigen, der mit seinem Roller die Frankfurter Straße in Richtung Alte Heerstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Neue Bäue: Unfall mit Radfahrern

In der "Neuen Bäue" kam es am Montag (3.Februar) gegen 15.55 Uhr zu einem Unfall mit zwei Radfahrern und zwei PKW. Ein 67-Jähriger Mann befuhr die Neue Bäue vom Berliner Platz in Richtung Marktplatz. Vermutlich aus Unachtsamkeit stieß er gegen eine vor ihm fahrende 24-jährige Radfahrerin und diese gegen einen 21-jährigen Radfahrer. Beide kamen zum Sturz, verletzten sich aber glücklicherweise nicht. Beim Sturz stieß der 21-Jährige noch gegen den VW einer vor ihm fahrenden 51-Jährigen. Es entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt 380 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen/Grünberger Straße: Transporter stürzt von Brücke, Fahrer bleibt unverletzt

26.000 Euro Schaden und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls von Montagabend (3.Februar) in der Grünberger Straße. Gegen 19.45 Uhr fuhr der 58-jähriger Fahrer eines Transporters die Grünberger Straße stadtauswärts in Richtung B49. Dabei übersah er an der Kreuzung Georg-Elser-Straße/Rödgener Straße eine vorfahrtsberechtigte 38-jährige Frau mit ihrem Smart. Es kam zum Zusammenstoß, wobei er die Kontrolle über seinen Transporter verlor, das Brückengeländer durchbrach und auf den Seitenstreifen der darunterliegenden Bundesautobahn 485 stürzte. Der Transporter blieb auf dem Dach liegen und der Fahrer verletzte sich glücklicherweise nicht. Die 38-jährige Smartfahrerin erlitt einen Schock und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Unfallflucht zwischen Burkhardsfelden und Reiskirchen

Ein gelber Fiat Bravo fuhr am Montag, gegen 06.45 Uhr, die Landesstraße 3129 aus Richtung Burkhardsfelden kommend in Richtung Reiskirchen. In einer Rechtskurve geriet ein dunkler unbekannter Pkw auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß (Spiegel an Spiegel) der beiden Fahrzeuge. Der unbekannte Pkw entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

