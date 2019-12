Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegenstände aus Pkw gestohlen

Heinsberg-Scheifendahl (ots)

An der Straße Scheifendahl verschafften sich unbekannte Täter Zugriff zu einem parkenden Pkw. Aus dessen Innenraum stahlen sie diverse Gegenstände, darunter ein Schlüssel, eine Brille, ein Headset sowie verschiedene Kabel. Die Tat ereignete sich zwischen 16 Uhr am Montag (16. Dezember) und 7.30 Uhr am Dienstag (17. Dezember).

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell