Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat beschädigt

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Montag (16. Dezember) versuchten bisher unbekannte Täter gegen 23 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Mühlenstraße aufzusprengen. Der Automat wurde zwar stark beschädigt, hielt der Gewalteinwirkung aber in so weit stand, dass die Täter nach ersten Erkenntnissen keine Beute machen konnten. Zeugen, die durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, konnten zwei Personen beobachten, die sich zu Fuß von der Örtlichkeit in Richtung Spielplatz entfernten. Dabei handelte es sich laut Beschreibung um zwei männliche Personen mit jugendlichen Erscheinungsbild. Einer von ihnen hatte eine korpulente Statur und trug einen Rucksack. Die zweite Person war mit einem beigefarbenen Pullover bekleidet. Ob die Beiden mit der Tat in Verbindung gebracht werden können, wird derzeit ermittelt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können und sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Hückelhoven, Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

