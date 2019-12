Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Anhänger entwendet

Geilenkirchen-Nierstraß (ots)

Zwischen dem 15. Dezember (Sonntag), 00 Uhr und dem 16. Dezember (Montag), 19 Uhr, haben unbekannte Täter einen Pkw Anhänger der Marke Humbaur entwendet. Dieser war mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) ausgestattet und stand zum Tatzeitpunkt in einer Einfahrt an der Straße Am Rodebach.

