Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher durchsuchen Wohnung

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

An der Von-Humboldt-Straße brachen unbekannte Täter am Montag, 16. Dezember, zwischen 8 Uhr und 19.30 Uhr, in eine Wohnung ein und durchsuchten die Räume. Ob sie etwas erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

