Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Diebstahl

Erkelenz (ots)

Vom Ausstellungsplatz eines Autohauses an der Gewerbestraße Süd sind am Sonntag (15. Dezember), gegen 0.15 Uhr, zwei Pkw entwendet worden. Es handelte sich in beiden Fällen um Fahrzeuge der Marke Toyota, Typ RAV4.

Rückfragen bitte an:

