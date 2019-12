Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einkaufskorb aus Pkw entwendet

Hückelhoven (ots)

Ein Einkaufskorb wurde am 16. Dezember (Montag) zur Beute bisher unbekannter Diebe. Zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr verschafften sie sich Zugriff auf den Innenraum eines Pkw, der an der Rheinstraße stand. Aus diesem entwendeten die Täter den Korb, in dem sich unter anderem ein Schlüsselmäppchen und etwas Kleingeld befanden.

