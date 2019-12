Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw überschlug sich

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall bei dem am Mittwoch, 18. Dezember, ein 24-jähriger Mann aus Waldfeucht schwer verletzt wurde, sucht die Polizei zur Klärung des Geschehens nach Zeugen. Der Waldfeuchter befuhr gegen 1.30 Uhr mit seinem Pkw BMW die Sittarder Straße aus Richtung Heinsberg / Kreisverkehrs Westtangente in Fahrtrichtung Am Ringofen. Er schilderte, dass ihm ein anderer Pkw mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam und ihn mit eingeschaltetem Fernlicht blendete. Daraufhin, so der 24-Jährige, habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünstreifen. Mittels Rettungswagen wurde er schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung des Unfalls sucht die Polizei den Fahrer des entgegenkommenden Pkws sowie mögliche weitere Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

