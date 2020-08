POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.08.2020 für den Bereich Salzgitter und Peine.

Polizei Salzgitter

Fahrer eines Pkw beging mehrere Straftaten.

Salzgitter, Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, 19.08.2020, 00:45 Uhr.

Einer an der Kreuzung Swindonstraße/Konrad-Adenauer-Straße wartender Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei fiel ein vorbeifahrender Pkw auf, welcher die Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Industriestraße Mitte befuhr.

Trotz Dunkelheit war an dem Fahrzeug keine Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet. Die Beamten beabsichtigten daher eine Kontrolle des Fahrers auf einem Parkplatz.

Nachdem das Fahrzeug stoppte, flüchteten drei Fahrzeuginsassen aus dem Pkw. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten der Polizei alle drei Insassen schnell stellen. Als Fahrerin des Pkw konnte eine 16-jährige junge Frau festgestellt werden.

Die Frau war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der Kontrolle der Frau deuteten Anhaltspunkte darauf hin, dass sie sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Ein Drogenvortest ergab Anhaltspunkte auf den Konsum von THC, Amphetamin sowie Kokain. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Die junge Frau wurde in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei leitete mehrere Verfahren gegen die Fahrerin ein und ermittelt weitere rechtliche Verstöße gegen den Halter des Pkw.

Illegale Verbringung gefährlicher Abfälle.

Salzgitter, Barum, Trapweg, 01.07.2020-14.08.2020, 12:00 Uhr.

In einem wasserführenden Bachlauf eines Naturschutzgebietes entdeckten Spaziergänger mehrere Müllsäcke. Während der Entsorgung konnte festgestellt werden, dass sich in den 9 Säcken zum Teil ölhaltige Gebinde befanden. Zudem konnte Öl in den Bachlauf austreten. Die alarmierte Feuerwehr errichtete eine Ölsperre. Vertreter der für einen solchen Sachverhalt zuständigen Umweltbehörde machten sich einen Überblick über den Schaden.

Die Polizei sucht Zeugen. Bitte melden sie sich bei der Polizei Thiede unter der Rufnummer 05341 94173-0.

Täter drangen in Wohnung ein.

Peine, Jägerstraße, 18.08.2020, 21:00 Uhr-19.08.2020, 00:35 Uhr.

Die Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang in eine Erdgeschosswohnung und durchsuchten im Tatverlauf einen Schrank. Bei der Tatausführung erbeuteten die Täter offensichtlich Bargeld, Schmuck und vier Teppiche. Die Schadenshöhe wird ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

Streit eskalierte.

Peine, Bahnhofsplatz, 18.08.2020, 22:45 Uhr. Die Polizei wurde zu einer angeblichen Schlägerei im Bereich des Bahnhofes Peine gerufen. Nachdem erste Polizeikräfte eintrafen, konnten zwei auseinander stehende Personengruppen festgestellt werden.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es offensichtlich in einem Imbiss zu einem Streit gekommen war, der in Beleidigungen ausartete. Nähere Angaben zur Ursache des Streites können derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei stellte eine größere Anzahl von Personalien fest und prüft nun, ob bzw. gegen welche Vorschriften verstoßen wurde.

Geschädigter fällt auf Betrugsmasche herein. Warnhinweis der Polizei.

Edemissen, Mödesse, 17.08.2020, 17:00 Uhr.

Ein derzeit unbekannter Anrufer hatte sich telefonisch bei dem Geschädigten gemeldet und mitgeteilt, dass offensichtlich der Computer des Geschädigten gehackt wurde. Daraufhin ließ sich der Anrufer sämtliche Kontodaten, Passwörter und Kreditkartennummern aushändigen und konnte somit vom Konto des Geschädigten einen vierstelligen Geldbetrag abbuchen. Zu dem Anrufer kann lediglich gesagt werden, dass er zeitweise in mehrere unterschiedliche Sprachen verfallen war.

Warnhinweis der Polizei.

Die Polizei bittet eindringlich, immer äußerst sensibel mit ihren persönlichen Daten, Kontodaten oder auch Passwörtern umzugehen. Sie dürfen niemals Leuten vertrauen, die solche Dinge am Telefon erfragen. Seriöse Anrufer erkundigen sich niemals nach diesen Daten. Im Zeifel lassen sie sich erst einmal eine Rückrufnummer und den Namen des Anrufers geben. Bitte vertrauen sie sich vor einem möglichen Rückruf immer ihrer Familie oder auch der Polizei an und seien sie niemals gutgläubig.

Wir möchten erreichen, dass sie nicht auf eine solche Betrugsmasche hereinfallen.

Verkehrsunfall forderte drei verletzte Personen.

Peine, Schmedenstedt, Sierßer Weg/B 65, 18.08.2020, 18:15 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 69-jährige Fahrer eines Pkw Honda den Sierßer Weg, aus Richtung Schmedenstedt kommend. Der Fahrer habe offensichtlich beabsichtigt, nach links auf die B 65 in Richtung Peine-Dungelbeck einzubiegen. Zeitgleich sei ein 31-jähriger Fahrer mit seinem Skoda auf der B 65 aus Richtung Dungelbeck kommend in Fahrtrichtung Vechelde-Sierße gefahren. Es ereignete sich der Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mindestens 4.000 Euro entstand.

Der 31-jährige Fahrer sowie seine 31-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall offensichtlich nur leicht verletzt, der Fahrer des Honda musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden.

Für die Unfallaufnahme und den Einsatz der Rettungskräfte musste die Unfallstelle voll gesperrt werden.

