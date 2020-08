Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 19. August 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Autofahrer ohne erforderlichen Führerschein unterwegs

Dienstag, 18.08.2020, 15:30 Uhr

Nach einem Zeugenhinweis kontrolliert am Dienstagnachmittag eine Streife der Polizei in Höhe des Sternhauses einen 43-jährigen Autofahrer, der mutmaßlich zuvor mit einem Auto auf der Bundesstraße 79 unterwegs gewesen war und den PKW auf dem dortigen Parkplatz aufgrund eines technischen Defektes abgestellt hatte. Auf Nachfrage konnte der 43-Jährige den Beamten keinen Führerschein vorweisen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet, die weiteren polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 18.08.2020, gegen 11:30 Uhr

Am Dienstag, gegen 11:30 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand in der Leipziger Allee in Wendessen abgestellten VW Crafter und beschädigte diesen am linken Außenspiegel. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern. Glücklicherweise hatte ein Zeuge den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs gemerkt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell