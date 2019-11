Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geschwindigkeitskontrollen

Pirmasens (ots)

Gestern wurden von der PI Pirmasens zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die L 484 aus Obersimten kommend in Fahrtrichtung Niedersimten wurde unter anderem aufgrund eines tödlichen Unfalles als Kontrollörtlichkeit gewählt. Im eineinhalbstündigen Messzeitraum konnte erfreulicherweise bei einem Durchlauf von 285 Fahrzeugen kein einziger Geschwindigkeitsverstoß festgestellt werden. Allerdings wurden 2 Handyverstöße und 1 Gurtverstoß geahndet sowie 1 Mängelbericht ausgestellt. Die zweite Kontrolle fand in der 30er-Zone der Herzogstraße über eine gute Stunde am späteren Vormittag statt. Dort befindet sich eine Schule. Hier wurden bei einem Durchlauf von 690 Fahrzeugen immerhin 8 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Die Spitzengeschwindigkeit betrug 45 Km/h.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell