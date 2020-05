Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Rasenmäher aus Pkw in Ganderkesee entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 25. Mai 2020, hat ein bislang unbekannter Täter einen Rasenmäher aus einem Pkw entwendet. In der Zeit von 11:45 Uhr und 12:45 Uhr stand ein blauer Opel auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Rudolf-Diesel-Straße in Ganderkesee. In dem unverschlossenen Fahrzeug hat sich ein Rasenmäher befunden, der in dem oben genannten Zeitraum entwendet wurde. Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (584049).

