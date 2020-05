Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Wardenburg +++ Verursacher flüchtet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Enormer Sachschaden ist am Mittwoch, 27. Mai 2020, gegen 08:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg entstanden.

Nach Zeugenaussagen war ein Sattelzug mit Tieflader auf der Oldenburger Straße in Richtung Oldenburg unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle 'Am Esch' wendete der Fahrer mit seinem Gespann, um im Anschluss auf der Oldenburger Straße in Richtung Ahlhorn zurückzufahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Heck des Anhängers und dem an der Bushaltestelle errichteten Wartehäuschen. Das Häuschen wurde dabei komplett entglast, die Stahlfundamente zum Teil aus dem Boden gerissen. Der entstandene Schaden wurde von Mitarbeitern der Gemeinde auf ungefähr 20.000 Euro beziffert.

Wer weitere Hinweise zum Sattelzug mit Tieflader, auf dem ein großer Bagger transportiert worden sein soll, geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell