Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Wildeshausen: Festnahme nach Ladendiebstahl in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Mitarbeiter eines Einkaufmarktes im Westring in Wildeshausen mussten am Dienstag, 26. Mai 2020, 13:00 Uhr, die Polizei verständigen. Sie beobachteten einen Kunden, der seinen Einkaufswagen mit zum Teil hochwertigen Waren bepackte und im Anschluss den Kassenbereich passierte, ohne die Artikel zu bezahlen. Der Warenwert wurde später auf mehr als 600 Euro beziffert. Als der Mann angesprochen werden sollte, ließ er den Einkaufswagen los und flüchtete aus dem Markt. Dort versteckte er sich zunächst in einem angrenzenden Getreidefeld.

Nachdem dieses Feld von Mitarbeitern des Einkaufsmarktes und den eingesetzten Beamten der Polizei umstellt wurde, setzte der Mann seine Flucht über einen Acker fort. Hier konnte er vorläufig festgenommen werden.

Der 31-jährige Mann aus Polen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, war erheblich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,70 Promille.

Bei der Sichtung der Videoaufzeichnungen fiel den Mitarbeitern des Marktes auf, dass der Mann bereits am Vortag einen bislang unbemerkten Diebstahl begangen hatte.

Wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Begehung von Ladendiebstählen wurde durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Haftbefehl beantragt. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell