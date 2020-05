Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Betrunkener Pkw-Fahrer in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Durch Hinweise von Zeugen wurden Beamte der Polizei Wildeshausen am Dienstag, 26. Mai 2020, gegen 23:00 Uhr, auf den Fahrer eines Pkws aufmerksam, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße in Dötlingen mehrere Beinahe-Unfälle verursacht haben sollte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war kein Pkw auf dem Parkplatz feststellbar. Schäden waren ebenfalls nicht erkennbar.

Durch die genaue Beschreibung des Fahrzeugs konnten die eingesetzten Beamten die Wohnanschrift des möglichen Fahrers überprüfen. Hier sahen sie eine männliche Person zwischen Grundstücksauffahrt und Haustür auf dem Boden liegen. Der Mann, auf den die Beschreibung der Zeugen zutraf, wurde angesprochen.

Sofort war eine starke Alkoholisierung feststellbar. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Gegen den 77-Jährigen aus der Gemeinde Dötlingen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, sein Führerschein wurde einbehalten.

