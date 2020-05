Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Berne tödlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 33-Jähriger Motorradfahrer aus Hude wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, den 26. Mai 2020, gegen 15:55 Uhr, tödlich verletzt.

Er befuhr die Ochholter Straße, K223, in Richtung Hude und kam kurz vor dem Fluss "Geestrandgraben" aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einem Verkehrsschild, wodurch er zu Boden fiel und sich schwer verletzte.

Das Motorrad wurde in der Folge gegen einen Baum geschleudert und blieb auf einem Feld liegen.

Ersthelfer reanimierten den 33-Jährigen zunächst, bis eine Rettungswagenbesatzung aus Hude eintraf. Ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber waren ebenfalls im Einsatz. Der Mann erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 13.000 Euro. Der Schaden am Baum und am Verkehrszeichen wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Ochholter Straße ist aktuell noch bis zum Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

