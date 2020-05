Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall in der Sven-Hedin-Straße in Delmenhorst entstanden.

Der geschädigte Fahrer parkte seinen blauen Opel Vectra am Montag, 25. Mai 2020, um 18:00 Uhr, in der Sven-Hedin-Straße, wo er in Höhe der Tilsiter Straße einen zugewiesenen Parkplatz hat. Als er am Dienstag, 26. Mai 2020, gegen 10:30 Uhr, zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er Schäden feststellen. So wies die hintere, linke Tür eine Delle und Lackkratzer auf. Zudem war das Glas des linken Rücklichts beschädigt. Der entstandene Schaden wurde auf 3.000 Euro beziffert.

Der mögliche Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (581253).

