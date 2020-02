Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen

Feuer in einem Einkaufswagen - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

In der Nacht zum Dienstag (04.02.2020) meldete ein Zeuge ein Feuer in der Berliner Straße in Lübeck vor dem dortigen Sozialkaufhaus. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung und die Berufsfeuerwehr Lübeck schnell gelöscht werden.

Gegen 01:45 Uhr wurde ein Mitarbeiter der nahegelegenen Tankstelle auf das Feuer aufmerksam und meldete dies der Polizei, die zusätzlich die Feuerwehr alarmierte. Die vor Ort eingetroffenen Beamten stellten einen Einkaufswagen vor dem ehemaligen Supermarkt fest, in dem Papier brannte. Mittels eigener Bordmittel konnte das Feuer schnell gelöscht werden, sodass die Feuerwehr lediglich eine Nachkontrolle abhielt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst Hinweise auf mögliche Brandleger geben kann, wird gebeten, sich beim 4. Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451-1316445 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Maik Seidel

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell