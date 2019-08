Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Bus

Mainz-Oberstadt (ots)

Dienstag, 20.08.2019, 15:28 Uhr

Ein Linienbus befährt die Busspur in der Langenbeckstraße. Als ein Auto-Fahrer kurz vor einer Kreuzung nach rechts in den Freiherrn-vom-Stein-Straße abbiegen möchte, kreuzt er dabei die Busspur, so dass der Busfahrer stark abbremsen muss. Ein Fahrgast stürzt dadurch und wird leicht verletzt. Der Autofahrer verlässt unerlaubt den Unfallort. Es kommt nicht zu einer Kollision. Zeugen können das Kennzeichen des Autos ablesen. Die Ermittlungen dauern an.

