Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Diebstahl eines Zigarettenautomatens in Großenkneten-Sage +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag einen Zigarettenautomaten in Großenkneten entwendet.

Im Zeitraum von 03:10 bis 03:15 Uhr demontierten sie den an der Außenwand einer Gaststätte in der Sager Straße angebrachten Automaten und transportierten diesen vermutlich mit einem an der Straße geparkten Fahrzeug ab. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 1.500 Euro beziffert.

Wer Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (582236).

