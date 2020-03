Polizei Aachen

POL-AC: renitente Diebinnen verletzten Supermarkt- Verkäuferinnen bei Fluchtversuch

Aachen (ots)

Gestern Abend (17.03.2020) gegen 21 Uhr meldeten Mitarbeiterinnen eines Supermarktes in der Neuhauser Straße einen Ladendiebstahl; zwei renitente tatverdächtige Frauen würden festgehalten, eine dritte sei flüchtig. An der Kasse war zunächst eine Tatverdächtige mit einer gefüllten und ausgebeulten Tasche in der Hand aufgefallen. Auf Nachfrage der Kassiererin, ob sie einen Blick in diese werfen könne, lief die Frau zurück in den Verkaufsraum und übergab einer Mittäterin die Tasche. Die Mittäterin, ebenfalls eine gefüllte Tasche in Händen haltend, versuchte nun aus dem Geschäft zu rennen. Im Eingangsbereich versperrten die Kassiererin und eine weitere Angestellte den Frauen jedoch den Weg. Es gelang den Diebinnen noch eine der beiden prall gefüllten Einkaufstüten aus dem Geschäft zu werfen, bevor sie von den Mitarbeiterinnen überwältigt wurden. Bei diesem Handgemenge wurden die Mitarbeiterinnen leicht verletzt. Die Tüte und eine dritte Mittäterin konnten von der gerufenen Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die beiden tatverdächtigen Frauen im Alter von 26 und 60 Jahren konnten nach Personalienfestellung entlassen werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. (bg)

