POL-AC: Corona - Aktuelle Informationen der Polizei Aachen

Aachen/ Städteregion (ots)

Auch die Aachener Polizei musste aufgrund der aktuellen Pandemie Vorsorge treffen. Seit Ende Februar hat ihr Krisenstab, bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Fachkräften, wie dem Polizeiarzt und Vertretern des Arbeitsschutzes, seine Arbeit aufgenommen. Durch die Entwicklung eines umfangreichen Stufenplans sorgt die Behörde dafür, dass ihre Funktionsfähigkeit auch weiterhin erhalten bleibt.

Gerade die Polizei als Angehörige der kritischen Infrastruktur muss sicherstellen, dass Ansteckungsgefahren für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter minimiert werden. So werden unter anderem folgende Maßnahmen umgesetzt: Hygieneschutzartikel wurden an die Einsatzkräfte ausgegeben und Handlungsanweisungen übermittelt. Ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden intern zu Pandemiehelfern beschult. Besprechungen werden im Rahmen von Telefon-/ oder Videokonferenzen abgehalten. Polizeiinterne Fortbildungsveranstaltungen sind ausgesetzt.

Selbstverständlich werden Einsätze wie gewohnt wahrgenommen, allerdings versuchen auch wir den direkten persönlichen Kontakt zur Bevölkerung aufs Nötigste zu beschränken, d.h. auch, dass aktuell keine Präventionsveranstaltungen, Führungen von Besuchergruppen, sonstige Veranstaltungen wie Lesungen oder auch der Girls-Day und Schülerpraktika mehr stattfinden.

An die Bürgerinnen und Bürger richtet sich der folgende Appell: Für alle nicht aufschiebbaren Angelegenheiten sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aachener Polizei auch weiter für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen; wir weisen in diesem Zusammenhang jedoch noch einmal auf die Möglichkeit hin, sich über das Internet zu informieren und per Email oder per Telefon (0241/ 9577- 0) Kontakt aufzunehmen. Wenn keine Sofortmaßnahmen der Polizei von Nöten sind, muss eine Anzeige nicht zwingend persönlich erstattet werden, sondern kann auch telefonisch oder online (Internet- Wache) aufgegeben werden. Anträge und sonstige Unterlagen das Waffenrecht betreffend sind bitte per Post oder Email zu versenden; eine Abgabe von Waffen und Munition im Polizeipräsidium ist weiterhin möglich. Die Kantine im Präsidium an der Trierer Straße ist zeitlich eingeschränkt auch weiter für externe Gäste geöffnet. Bitte beachten Sie die neuen Verhaltensregeln und die neuen Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 13 - 14 Uhr

Bitte wählen Sie nur in dringenden Notfällen die polizeiliche Notrufnummer 110.

Helfen Sie mit, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Vermeiden Sie, zu Ihrem Schutz aber auch zum Schutz anderer, den persönlichen Kontakt zu Ihren Mitmenschen.(pw)

