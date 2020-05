POL-OS: Osnabrück - Einbruch in der Schinkelstraße

Polizeiinspektion Osnabrück

Unbekannte brachen zwischen Montagnachmittag (16.20 Uhr) und Dienstagmorgen (06.45 Uhr) in ein Bildungszentrum an der Schinkelstraße ein. Um ins Innere des Gebäudekomplexes zu gelangen, machten sich der oder die Täter gewaltsam an einem Fenster zu schaffen. Anschließend beschädigten sie einen Getränkeautomaten und flüchteten unerkannt. Unklar ist bislang, ob die Einbrecher etwas mitnahmen. Die Osnabrücker Polizei ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 entgegen.

