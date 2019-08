Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Messingweg/ Traktor gestohlen

Coesfeld (ots)

Ein Ackerschlepper der Marke Deutz-Fahr, der am Messingweg in Senden abgestellt war, ist dort am Montag (19. August) gegen 1 Uhr gestohlen worden. Eine Zeugin hatte zu diesem Zeitpunkt einen silberfarbenen Wagen in der Nähe beobachtet und einen Mann, der zum Traktor ging. Der Traktor fuhr kurz darauf Richtung Industriestraße und dann Richtung B235. Der Besitzer erstattet am Dienstag Anzeige. Der Traktor ist grün und hatte ein Münsteraner Kennzeichen. Den Wert der Landmaschine beziffert der Eigentümer auf ca. 150.000 Euro. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

