POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 18. August 2020:

Wolfenbüttel: Zeugen zu einer rücksichtslosen Autofahrt gesucht

Freitag, 14.08.2020, gegen 11:55 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen, die am vergangenen Freitag, gegen 11:55 Uhr, eine rücksichtslose Autofahrt beobachtet haben. Demnach war, ein 29-jähriger Radfahrer auf der Straße Landeshuter Platz unterwegs und beabsichtigte nach links in die Wallstraße abzubiegen. Hierbei sei ein PKW hupend sehr dicht an dem Radfahrer rechts vorbeigefahren und der PKW sei dann nach rechts in Richtung Marktstraße abgebogen. Hier habe er zudem noch einen am dortigen Fußgängerüberweg wartenden Fußgänger ignoriert. Bei dem PKW habe es sich um einen schwarzen PKW Mercedes mit BS -Kennzeichen gehandelt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalles, insbesondere den am Fußgängerüberweg wartenden Fußgänger. Telefon: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Lack eines PKW zerkratzt

Freitag, 14.08.2020, 20:00 Uhr, bis Montag, 17.08.2020, 08:00 Uhr

Zwischen Freitagabend und Montagfrüh wurde der Lack der Beifahrerseite eines zum Parken in der Straße Am Buschkopf abgestellten schwarzen VW Caddy zerkratzt. Der Schaden beträgt zirka 1000 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

