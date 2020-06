Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 46-Jähriger am Dienstag in Epe erlitten. Der Gronauer fuhr mit seinem Wagen auf dem Hauskamp in Richtung Saarstraße. An der Einmündung Hauskamp/Saarstraße wollte er gegen 20.30 Uhr nach rechts in die Saarstraße abbiegen. In der Einmündung kam ihm ein 24-jähriger Autofahrer entgegen, der von der Saarstraße nach links in den Hauskamp einbog und dabei in den Gegenverkehr fuhr. Ein Frontalzusammenstoß war die Folge. Die Sonne habe ihn geblendet, gab der Gronauer bei der Unfallaufnahme an. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 6.000 Euro.

